【图集】今日多场反修例集会 港警多处施放催泪弹

反修例风波持续，今日（11月2日）下午，港岛将有多场集会。虽然香港警方已向维园集会发出反对通知书，但百多名区议会选举候选人宣布，今午（2日）将在维园各自举行“选举聚会”。

综合香港01和《星岛日报》报道，水炮车及锐武装甲车下午4时15分许在高示威道往西行方向行驶，现场示威者退至铜锣湾道。同时，香港政府总部外有一辆水炮车戒备。

铜锣湾崇光百货外聚集的示威者后退，防暴警施放多发催泪弹。礼顿道亦有示威者设路障。警方在希慎广场附近拘捕多名市民。

在高士威道，港警发射一轮催泪弹。另一边厢，港警下午4时许朝维园方向的人群发射催泪弹，并推进到维园草地。

示威者躲在路障后面。（路透社）

大批市民今天下午3时便开始占据铜锣湾记利佐治街、轩尼诗道东行线及一段告士打道。部分人徒步前往维多利亚公园，响应百多名民主派区议会候选人发起于维园各自举行选举聚会。

游行人士大多身穿黑衣，戴着面罩。人群占据了在香港铜锣湾崇光百货附近的街道。（路透社）

身穿黑衣或戴上面罩的抗议人群还占据了铜锣湾崇光百货附近的怡和街，高叫“去中环”、“中环见”，数百米外有一批防暴警察在轩尼诗道近波斯富街一字排开、佩戴防毒面罩及带备防暴枪戒备。

黑衣人群高叫“光复香港时代革命”，与防暴警察对峙。

下午3时50分许，港警在 维园外告士打道举黑旗，警告示威者有两分钟时间离开，否则会采取拘捕行动。防暴警察进入了维园。

防暴警察在铜锣湾拘捕了一名男子。（路透社）

有部分市民离开维园草地，前往铜锣湾方向。

香港港岛及九龙区下午共有四场与反对修订《逃犯条例》有关的集会。

除了维园，在尖沙嘴柏丽大道近弥敦道与加连威老道交界的行人路，下午3时30分至晚上9时举行“人权民主和你Sing”活动，声援全球抗争。活动获警方发出不反对通知书。

中环爱丁堡广场下午5时至晚上10时举行“美国人权法案集气大会”，向国际社会表达港人冀美国参议院尽快通过《香港人权及民主法案》的诉求。

中环遮打花园下午5时至晚上10时举行的“和理折纸鹤”活动，主要希望通过和平方式为港人打气。