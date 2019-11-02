楼继伟：资本市场开放不等于资本项目开放

中国全国政协外事委员会主任、财政部原部长楼继伟今天（2日）在北京出席中国财富管理50人论坛第七届年会时称，资本项目开放对国家经济金融发展是一把“双刃剑”，要坚持积极、稳妥、有序开放，不能盲目开放，尤其需要厘清的是，资本市场开放不等于资本项目开放。

据中新社报道，近年来，中国金融业开放领域扩大、速度加快。楼继伟对此提醒称，资本项下应审慎放开。“中国在资本项目开放问题上必须持谨慎态度，坚持循序渐进的原则。”

他进一步表示，在风险可控前提下，分阶段、有步骤地培育资本市场工具、扩大外国金融机构的参与、放松资本账户交易管制，可先从国债市场开始，然后再逐步推广至股票市场，但一定要形成闭环，防止套汇。同时，还要加强反洗钱制度建设，防止跨境资本流动的便利成为新的洗钱工具。

此外，楼继伟还认为，在进一步推进资本市场高水平对外开放过程中，要做到监管规则稳定、透明，使得市场参与者的信心得到提升，境外投资者才愿意来到中国市场，并持续参与市场投资；要转变监管思路，引入做空机制，完善市场出清机制。

楼继伟表示，总体而言，扩大开放有助于优化资本市场投资者结构，有助于提高市场资源配置效率，有利于引导资本市场投资风格的改变。