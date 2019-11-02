秦淮警方查获“卧底”软件 六万人每天被监听

中国南京秦淮警方在“净网2019”行动中侦破一起用手机“卧底”软件窃取个人隐私信息的大案，中国有六万多人每天被这种非法软件监听和跟踪，但他们却丝毫没有察觉。

据中国央视报道，秦淮警方2019年7月侦破了一起团伙诈骗案件，在检查一名犯罪嫌疑人的手机时，发现有一个手机号码不断地向嫌疑人的手机发送实时位置、通话聊天内容。通过这个手机号码民警联系上了机主，机主表示完全不知道自己被监控的情况。

民警发现受害人的手机里装有一个应用程序（App）软件，通过相关的隐私操作隐藏了软件图标，让受害人无法察觉。受害人的手机隐私信息实时地传送到嫌疑人的手机中。

据调查，受害人的妻子朱某怀疑丈夫出轨，从网上以999元（人民币，下同，192.79新币）的价格购买一个“卧底”软件，并悄悄地装在了其丈夫的手机上。

南京秦淮警方根据朱某购买软件交易记录的溯源，一路追查到了该软件的编写人宋某某。宋某某共制作了四款定位监控软件向外销售，还租赁了数台服务器，这些服务器中有多达400余万条极为隐私的公民个人信息，涉及中国六万余名被监控受害人。

宋某某通过在全国范围内招募软件销售代理人，以两千元的价格将代理权出售给这些代理人，代理人以200元至500元包月或者包年的价格售卖软件激活码，然后通过非法程序窃取中国公民的通信内容、手机位置等敏感数据信息。目前警方明确的代理人有40余人，涉案金额还在查实中。

截至今年10月31日，专案组已在河南南阳、河北石家庄、山东济南、江苏南通、四川成都等地抓获犯罪嫌疑人17名，侦查工作正在进一步展开。