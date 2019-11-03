参加垦丁无人机比赛 美国参赛飞机失控砸死台湾游客

台湾垦丁龙磐公园昨天（2日）举行无动力滑翔机国际公开赛，却发生砸死游客意外。

据《联合报》报道，一名来自台南的36岁林姓妇人抱着2岁幼子在公园游玩时，不幸被美国队重约2公斤失控滑翔机砸中头部，当场死亡。男童脖子有刮伤惊魂未定，所幸送医后没有大碍。

这也是该运动在台湾首次发生砸死人意外，而操作无动力滑翔机的美籍男子David，被警方依过失杀人及伤害罪带回询问，情绪冷静，因权益问题拒做笔录。

据悉，操作失控无人机的美籍男子David，第三次来台，还曾获得2017年的台湾垦丁“台风赛”团体冠军。David主张不熟台湾法律，也不知如何保障自身法律权益，即使警方请通译人员在场，也不愿配合制作笔录，并声明要求律师到场，才肯接受警方询问。而目前David也已请求美国在台协会南下协助。

垦丁国家公园龙磐公园无动力滑翔机国际公开赛，昨天（2日）起一连举行三天，经垦管处核准，控飞机失事地点离赛事场地超过500公尺，在场的资深飞行员认为，可能突来的瞬间阵风过强造成偏离道。

警方初步调查，死者带着幼子与台南市旅行团到龙磐公园观光赏景，下午4时许在龙磐公园木栈步道上，被从天而降的失控滑翔机砸中头部身亡，检察官今天下午进行相验。