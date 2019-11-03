中俄第八次否决在南极建立海洋保护区协议

南极海洋生物资源养护委员会上周在澳大利亚城市霍巴特举行年会时提议要在南极建立一个辽阔的海洋保护区，以减弱气候变化负面效应，同时保护脆弱的海洋生态系统。然而由于中国和俄罗斯坚持反对立场，导致上述提议无法通过。这已是中国俄罗斯第八次否决这一提议。

据法广、BBC及美国之音报道，提议中的南极海洋保护区包括一个环绕南极的三大海洋区域，在这里生活着企鹅、海豹、大鲸鱼以及犬牙鱼，这一区域同时生长着大量的供众多的海洋生物赖以食用的磷虾。

但是北京和俄罗斯担心建立这一海洋保护区之后，将会对南极捕鱼权产生影响，因此多年来不断地反对通过。建立南极保护区提议2010年首次由澳大利亚、法国和欧盟提出。2017年，为了争取更多国家支持，该提议适当缩小了保护区规模。

南极海洋生物资源保护委员会周六发表文告称 ，南极保护区提案争论很大，最终没有获得共识，以失败告终，将于2020年举行年会时再行讨论。根据该组织的规定，任何建议必须得到全体成员一致同意才能通过。

非政府组织皮尤慈善信托基金会表示，在生活多样性损失越来越严重，气候变化威胁地球生物的时刻，建立南极海洋生态保护区的提案连续第八年遭到否决，令人失望。

澳大利亚海洋保护协会首席执行长金德赛德斯表示，2002年，南极海洋生物保护委员会成员国曾承诺建立南极海域保护区，17年之后，南极只有百分之五的区域得到了保护。现在，保护南极海域的任务已刻不容缓。