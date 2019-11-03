美国政府已对北京字节跳动启动国家安全调查

路透社引述两名不具名的知情人士报道称，美国政府已就北京字节跳动对该国社交媒体应用Musical.ly的收购启动了国家安全调查。

据路透社报道，北京字节跳动两年前以近10亿美元的价格收购了Musical.ly，并将其与音乐视频应用TikTok合并。总部设在上海和加利福尼亚的Musical.ly当时在美国极受欢迎，被视为这家中国公司向海外扩张并对短视频需求加以利用的一种方式。据路透报道，美国外国投资委员会（CFIUS）已开始审查此次收购，该委员会负责审查外国收购的交易是否构成潜在的国家安全风险。

美国参议院两位重要人物此前已致函国家情报局代理局长说，中资拥有的视频应用TikTok可能对美国构成国家安全威胁，应予以调查。

议员们写道，字节跳动拥有的TikTok在美国的下载量已超过1.1亿次，并且其日益普及的趋势带来了“国家安全风险”。他们表示，他们的担忧包括平台数据的安全性、潜在的审查制度以及外国可能在美国造势提高影响力。

TikTok在美国的代表表示：“虽然我们无法对正在进行的监管程序发表评论，但TikTok明确表示，我们没有比赢得美国用户和监管机构的信任更重要的优先事项，其中包括与国会合作，我们致力于这样做。”

领导CFIUS的美国财政部没有回应置评请求。

路透报道称，CFIUS正在与字节跳动进行谈判，商讨该公司可以采取何种措施避免剥离其收购的Musical.ly资产。