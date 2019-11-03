2018国民党胜选功劳大 苏清泉力挺吴敦义列不分区立委第一名

目前全力辅选屏东立委选举的国民党中央委员苏清泉3日表示，国民党主席吴敦义在历经党败选、党产遭民进党清算的最低迷时刻接任党主席职务，从最低潮到2018年的市县长大选，再度赢得民众信赖，最大的功劳者之一，应该就是吴敦义，因此他强烈主张吴主席排入不分区立委第一名，来凝聚领导国民党在立法院，接地气为台湾未来发展展现活力，赢回民心。

据ETToday新闻云报道，苏清泉去年参选屏东县长，虽获得19万7518票，是国民党1997年以来拿到最高票，还是败给连任的潘孟安县长；虽然如此，目前他为2020总统及立委选举，全力为韩国瑜、屏北立委参选人叶寿山、屏南立委参选人周佳琪冲刺拉票。

苏清泉有感于日前一份还未确定的国民党不分区立委名单中，其中吴敦义排入第一名，引起党内部分人士批评声浪，在他辅选过程感觉，民众一直激烈反应国民党宛如一盘散沙，对此感到很失望，因此他认为此时的党内同志不宜再相互攻击，集中力量散彼此力量，将吴敦义列入立委不分区第一位，拉抬士气，全力赢回明年民心的支持。

苏清泉表示，2016年国民党大败，党产受到民进党清算；吴敦义于2017年底接任党主席，在民进党全民执政下，国内政治氛围不利于国民党发展，在吴主席运筹帷幄，稳住党内发展；2019年市县长选举，国民党赢得了15席，开出亮丽的成绩单，吴敦义的功不可没，也不能被磨抺。

他说，如果将吴敦义排入不分区名单第1位，不仅有其正当性，也当之无愧，藉由吴主席的领导，带动团结士气，明年让韩国瑜当选总统、立委大胜，国民党现阶段最重要的是团结，而不是相互批评自己人，抵消彼此力量