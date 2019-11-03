蓝绿两“男神”同场拜票吸睛 民众党参选人独撑大梁

台北市中山、北松山立委选情激烈，被戏称为“双帅”的国民党立委蒋万安、民进党立委参选人吴怡农今上午不约而同到滨江市场扫街拜票，尽管两人没有正面遇上，仅擦身而过，两人没有交集；不过一旁助选的志工们就是喊得火热，一边高喊“现任立委蒋万安来拜票”，另一边则是“冻蒜”声不断，也让一早的滨江市场增添了不少选举烟硝味。

据联合新闻网报道，值得注意的是，除了蒋万安、吴怡农两人在市场内短兵相接外，民众党立委参选人何景荣一早也到滨江市场拜票。有别于吴怡农出动“志工团”助阵，蒋万安也有助理相陪，何景荣则是独自一个人背着大气球扫街。

何景荣表示，从小到大都是靠自己，靠自己才走得远，不怕输的孩子才会赢，其他参选人有他们的资源，自己就做自己该做的事情。

只见吴怡农、蒋万安两人，一早就到滨江市场扫街，两人分站市场两端，分头扫街，不少婆婆妈妈一看到吴怡农就开心握手、拍照，要吴怡农好好加油；另一端的蒋万安，人气同样不遑多让，除了必备的合照、握手外，甚至还有店家主动递上餐点，要蒋万安加油。

第三度来到滨江市场扫街的吴怡农表示，选举倒数70天，现在就是一天当成十天用，团队会非常努力、尽力和所有选民见到面，滨江市场是我们中山区最大的市场，昨天来两个小时，今天就是继续把昨天没有走到的地方走完。

吴怡农也说，其实自己常常在很多行程都会和蒋万安遇到，希望未来70天也能常常遇到。

蒋万安表示，滨江市场是中山区人最多、最热闹的市场，虽然有看到吴怡农，但无法和每个参选人都遇到，相信将来还是会有机会。

对于吴怡农出动大批志工帮忙，蒋万安说，每个阵营都会尽全力拼区域立委，这很正常，不过选民才是真的主角，自己的最大咖就是基层民众，会持续一步一脚印，争取大家认同。