台无人滑翔机撞死游客 主办方：场地不熟加天气突变

在屏东垦丁龙磐公园举办的F3F无动力滑翔机国际公开赛，2日下午比赛结束前发生失控滑翔机撞死女游客憾事；主办的台湾遥控斜坡滑翔机协会3日上午发表声明，指所有选手对此不幸事件均表震惊，深感遗憾也负起责任，协会停赛并将选手的报名费等费用捐助伤亡家属作慰问金，并通知保险公司进行后续理赔，同时尽力协助肇事美国选手处理善后事宜。

综合《中国时报》、联合新闻网等台媒报道，台湾遥控斜坡滑翔机协会指出，2日下午当地风况转强，由于参赛机均无动力，因此受风力影响甚巨，推测该名肇事选手极可能是因为场地较不熟悉，加上天气突然转变影响，导致滑翔机失控，大幅偏离规划航道坠毁，并造成游客伤亡，失控滑翔机撞死游客事件，但确实原因还有待检警厘清。

协会说，正因为垦丁龙磐特殊崩崖地形，被誉为是全球最佳飞行地点之一。斜坡滑翔机是一种运用大自然风力的飞行方式，完全不自备动力，不仅没有噪音，同时也不会排放任何废气，可以说是最环保的飞行活动。不料在比赛第一天结束时，竟发生失控滑翔机撞死游客事件，所有选手对此不幸事件均表震惊，也深感遗憾。

理事长曾国栋表示，龙磐国际公开赛已举办数年，无论是场地安全及清洁维护，保险及参赛资格等，均透过完善规划，并向垦管处提交申请，多年来已成为颇受好评的国际活动；这次赛前，垦管处也在前一日派员到现场会勘，确认比赛规划均符合申请项目。

他说，肇事选手非台湾人，加上事发当时适逢假日，因此昨夜透过管道，除与选手的美国家属联系外，并通知美国在台协会(AIT)，请其给予协助。