曹德旺：民营企业家很大的问题是德不配位

在3日举行的第三届中国企业改革发展论坛上，福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺在发言中提出，民营企业家很大的问题是德不配位。

据新浪财经报道，他说，“做企业不是你想象的，做企业家要理解中国文化，要德配位。”

他总结了创业成功的几个条件。第一，要有文化自信，企业家必须有信仰，也要能够把传统文化儒释道的精华用到企业经营管理中。第二，必须具备所从事行业的专业经验，第三，必须具备渊博知识的支持，第四，要有境界，有为民的愿景。有了这些才可能创业成功。

曹德旺指出，民企的资金困难问题确实存在。“钱都在应收账款、其他应收款、其他投资、固定资产扩张项目上，现金没有”，而影子银行、信托、基金、担保公司等，“这些人逼债的时候，会把你逼进死胡同里去。”

“就是经验不够，德不够”。他强调，厚德载物，只有厚德才能载物。

曹德旺建议，民营企业的企业家要提高自我、检讨自我。“问题大多数就是贪婪，扩张太快，可以适当卖掉资产，用这个钱还银行，解决流动资金问题。现在卖比后面卖更好，赶快卖。”

“胜败是兵家常事”，他认为，第一代人卖了，第二代还能总结经验东山再起，要不就会一起死，后来人起来得更慢，“应该自己醒过来，自己救自己，不要去等待。