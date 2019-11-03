中国驻德国大使受德媒专访 指“一带一路”将为中德带来合作机遇

中国驻德国大使吴恳近日接受德国《外交杂志》专访时表示，中德“一带一路”合作起步早、合作实、前景好，中德在沿线第三方市场合作前景广阔，相信“一带一路”合作将成为中德互利合作的机遇之路、繁荣之路。

据中新社报道，最新出版的2019年第11期德国《外交杂志》推出嵌入式“中国专刊”，并对吴恳大使进行了封面专访。吴恳在专访中表示，新中国成立70年来，中国人民自力更生、艰苦奋斗，取得了举世瞩目的发展成就，迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。同时，中国仍是世界最大的发展中国家，人均GDP只有欧盟的1/4，仍面临发展不平衡、不充分等挑战。为了实现人民对美好生活的向往，中国将坚持全面深化改革、坚持高质量发展，坚持扩大对外开放。

“我们愿同各国分享发展机遇，始终作世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”谈及“一带一路”建设取得的进展以及德国如何从中受益，吴恳表示，“一带一路”合作倡议目的是聚焦互联互通，深化务实合作，促进不同文明交流互鉴，携手应对人类面临的风险挑战，实现互利共赢、共同发展。

他指出，目前，已有160多个国家和国际组织同中方签署了近200份共建“一带一路”合作协议，“共商共建共享”等有关合作理念和主张写入了联合国、二十国集团等重要国际机制成果文件。

吴恳说：“事实证明，‘一带一路’合作非但不是个别人所构陷的“债务陷阱”，反而帮助很多国家走出了‘不发展的陷阱’。……相信‘一带一路’合作将成为中德互利合作的机遇之路、繁荣之路。”

根据世界银行报告，“一带一路”合作将使沿线国家物流时间减少12%，贸易增长2.8%至9.7%，760万人将因此摆脱极端贫困。

吴恳强调，中德“一带一路”合作起步早、合作实、前景好。其中，德国是亚投行创始成员国和最大的域外出资国；“中欧班列”至今共开行1.5万多列，其中近四成往来于中德之间，已成为中德共建“一带一路”最有成效的项目；德意志银行、西门子、福伊特、宝马、DHL等大批德国企业都不同程度地参与并受益于“一带一路”合作和物流建设；中德在沿线第三方市场合作前景广阔。今年上半年默克尔总理访问汉堡港时表示，中国对汉堡港的发展起到显著作用，可以汉堡为例，讨论如何更好地落实“一带一路”倡议。