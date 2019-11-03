中国成功发射高分七号卫星 将提高中国测绘图像数据自给率

北京时间11月3日11时22分，中国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功将高分七号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。

据中新社报道，高分七号卫星是中国首颗民用亚米级光学传输型立体测绘卫星，主要用户部门是自然资源部、住房和城乡建设部、国家统计局。卫星在轨运行后，将在国土测绘、城乡建设、统计调查等方面发挥重要作用，为城市群发展规划、农业农村建设提供有力保障，将进一步提升中国测绘卫星工程水平，提高中国高分辨率立体测绘图像数据自给率。

高分专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》确定的重大专项之一。专项启动实施9年多来，已成功发射高分一号高分宽幅、高分二号亚米全色、高分三号1米雷达、高分四号同步凝视、高分五号高光谱观测、高分六号陆地应急监测等多颗卫星；高分数据在20多个行业、30多个省（自治区、直辖市）得到广泛应用。

此次任务还搭载发射了中国航天科技集团有限公司所属上海航天技术研究院、深圳航天东方红海特卫星有限公司分别研制的精致高分试验卫星和苏丹科学实验卫星一号，以及长沙天仪空间科技研究院有限公司研制的潇湘一号08星。

高分七号卫星和长征四号乙运载火箭分别由中国航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院、上海航天技术研究院研制。此次任务是长征系列运载火箭的第316次航天飞行。