蔡赖合体党政人士：对党内士气信心提升非常有帮助

2020大选民进党逐步呈现团结气势，初选后从未一起现身的蔡英文与行政院前院长赖清德终于在台南同框，3日也将在高雄再度合体，加上前副总统吕秀莲退选，整合几乎告一段落。党政人士解析，蔡赖合体对党内士气信心提升非常有帮助，且吕秀莲连署期间利用部分国民党抹黑内容，希望连署结束后，一切可以止息。

据联合新闻网分析，对民进党而言，近日出现三项选举利多消息，包括吕秀莲连署未过关、亲民党主席宋楚瑜考虑参选，以及蔡赖终于合体。党政人士指出，蔡赖合体后当然对选情是正面倾向，带来另一波士气高峰，赖院长先前赴美替小英慰问侨胞，回来以后就马不停蹄辅选，无论各路不同系统候选人都大方给予帮忙，相信呈现出来的气氛是好的，总统与赖两人同框后，对党内士气信心提升非常有帮助。

被视为泛绿分裂的吕秀莲连署未过关，党政人士则说，吕前副总统连署期间有利用部分国民党抹黑内容，这些争议，希望连署结束后可以止息。

另外一个外部利多，党政人士指出，如果宋楚瑜再度参选，虽然目前无法确认影响力多寡，但是泛蓝阵营势必变成“国瑜党”对上“楚瑜党”的尴尬局面，一旦泛蓝出现另外的代表人，现在的国民党立委候选人们，将会面临支持国民党等于支持韩国瑜的状况，在韩国瑜支持度基础小于国民党基础的情况下，对立委选情是损害。

绿营地方人士则认为，韩国瑜今年的打法跟去年一样，但是面对的检验是总统选举等级更形严格，尤其目前形象是做不好的高雄市长，对于浅蓝增值是零，绝对会考验蓝营选情。