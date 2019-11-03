和阿里合作一年后 外卖成为星巴克新的增长动力

星巴克2日发布2019年第四季度财报，其中营收为67.47亿美元，净利润为8.029亿美元，全球同店销售增长5%，三项均超过分析师预期。

据科技媒体爱范儿报道，第四季度，美国市场同店销售增长为6%；中国同店销售增长则为5%，总交易额增长13%。我们在整个2019财年的强势表现让我们对2020年运营前景充满信心。

星巴克CEOKevinJohnson在公告中说道。

回顾整个财年，星巴克在中国开出了超过600家新门店，总店数超过了4000家，官方认为这是增长最大的动力。

在和阿里巴巴达成战略合作一年后，星巴克提前完成了在国内100个城市3000家门店提供“专星送”服务的目标。在第四季度，“专星送”外卖占了中国总销售额的7%，是主要增长原因。

此外，今年5月才推出的小门店“啡快（StarbucksNow）”发展势头也不错，在第四季度里贡献了3%的销售额。Johnson在电话会议中表示，接下来的2020财年，星巴克将会继续在中国一线城市推出“啡快”门店。

不过，星巴克CFOPatrickJ.Grismer在电话会议中表示，虽然外卖带来了新的消费，但和传统到店消费相比，外卖的利润相对较低。

通过增加服务类别，星巴克的星享俱乐部会员数在第四季度达到一千万，增长高达45%。

星巴克在去年12月更新了会员体系，并和阿里全面打通了会员体系，从此开始在天猫、淘宝等阿里系产品消费星巴克产品也能积分。今年9月，星巴克还升级了其天猫旗舰店，针对会员推出了更多独家产品和线上送礼定制服务，并和阿里巴巴合作推出天猫精灵语音点餐体验。

而在美国市场，外卖服务发展得相对缓慢。今年，星巴克宣布和UberEats合作推出外卖服务，但现在对销售的贡献仍非常小。但星巴克认为这将是消费的趋势，并表示将继续推进。

在财报电话会议中，星巴克还表达了对“星巴克家享咖啡”发展的乐观。今年8月，星巴克和雀巢合作在内地推出了胶囊咖啡、烘焙咖啡等合适在家饮用的咖啡产品，旨在扩大门店外消费场景。

在美国，驱动了增长的是冷饮。

CEOJohnson表示，现在美国市场的冰咖啡和茶饮已经占到所有饮料总销售的50%，年轻人对冷饮的消费可不只在早上，而是一整天全时段。

在健康大趋势下，美国星巴克最受欢迎的冷饮已经不再是颜色缤纷的星冰乐，而是冰咖啡。其中，新推出的冷萃尤其受消费者钟爱。

古根海姆一份最近的报告指出，现在年轻人觉得冰咖啡是汽水的健康替代品。除了星巴克之外，麦当劳、Wendy’s也增加了冰咖啡的产品。

除了对两大市场发展的回顾和展望，Johnson还强调了公司对人工智能技术的投入。

在过去这一年里，我们于内部提升了人工智能项目“DeepBrew”的应用能力和投资。DeepBrew将驱动我们打造顾客个性化服务的能力，优化门店劳动分配和库存管理。我们计划用DeepBrew来解放我们的伙伴，这样一来，他们就能花更多时间和顾客沟通。

星巴克CEO强调，科技应该被用来加深人与人之间的联系

在Johnson看来，DeepBrew以及他们应用人工智能的方式，将成为星巴克和其它企业间的差异竞争力——“我们将持续争取建设世界级AI来更好地支持我们的伙伴”。