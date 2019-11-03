法媒：马克龙中国之行微妙 法国欲确定对华准则

法国总统马克龙将于4日至6日对中国展开第二次正式访问。法国舆论认为，由于国际环境恶化，加之巴黎亚洲政策引发的紧张，马克龙此行微妙棘手。

马克龙2018年1月首次访问北京时允诺，他将每年访问一次中国，如同德国总理默克尔一样。但是中国目前面临的香港危机，美中贸易战，法国对亚洲政策引起的争议，使马克龙此行变得并不那么简单。

据法广报道，无论北京还是巴黎，双方的外交官都在强调法中是“整体性合作伙伴”，强调双方“战略对话”的重要性。但马克龙意识到日益不对称的双边关系，决心在与中国打交道时既顾及法国的利益又高举欧盟的旗帜，但这并不容易。

面对中国的挑战，法国如何确定自己的立场？做出一个有力的回答？法国希望拥有一个统一的国家战略，但是，面对在国际舞台上咄咄逼人的中国以及面对与华盛顿进行贸易大战的北京，这一运作难度不小但十分紧急。

根据法新社援引三处内部来源，马克龙于春天时要求国家机构起草一个行动准则。随着北京越来越咄咄逼人的国际行动以及威胁国际平衡的中美贸易战，法国越来越迫切地需要这样一个准则。

制定这样一个准则的步骤均由国防委员会协调，这一委员会由少数负责国家防务的部长以及与此关联的阁员组成。虽然目前没有任何细节披露，但法新社询问了多位不同领域的专家，他们对政府正在起草的准则内容并不知情，但他们强调，法国面对中国需要有一个非常明确的战略准则，但同时又困难重重。

中国以其强势，独有的经济和政治制度，正在改变世界的面孔，这向法国提出了多重挑战。

法国面对的问题很多，经济力量对比严重倾斜。2018年，法国出口中国210亿欧元产品，而中国向法国出口了500亿欧元产品。

法国地缘政治学者，亚洲问题专家Valérie Niquet指出，巴黎制定一个准则，可以想象这是从整体上的一个考量，是一种面对中国的国家政治力量的统一协调。比如什么样类型的技术可以转让，什么形式的投资可以做，同时又与中国保持着一种紧密的对话。

法国退休将军、著有《中国的挑战》一书的马翼科指出，面对北京，法国只是在瞎侃，一点作用都没有，巴黎缺乏一个坚实的基础去处理与中国的问题。因为在法国国家机构内部，持各种立场的都有，有的主张强硬，有的主张灵活，对于集中国家力量起草一部战略准则并不容易。

接近总统身边人士称，小提琴调弦并不容易，但上述任务基本完成。不过，有人已经开始讥讽这部尚未最后成型的准则“温吞水”，“文件里面使用的主题词都是诸如‘维持’‘配合’‘强化’”等等。

与此同时，不仅法国，整个欧盟，越来越需要一个统一的清晰的面对中国的立场。欧盟安全研究学院东亚专家艾克曼认为：”“中美对抗已经非常结构化，这对第三国包括欧盟提出的问题是，如何不要掉入中美选择与竞争的陷阱，如何在这种环境下提出自身的战略愿景？”

法国也希望从欧洲整体的角度去思考问题，欧盟委员会已明确提出中国是欧盟的“系统性对手”，习近平上次访法时，马克龙邀请默克尔以及欧盟委员会主席容克一同与习近平会谈就有这样的考量，这次访华，马克龙特邀德国一名部长随行。