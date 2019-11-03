佳能要挑战中国两大监控摄像头企业

佳能正在加紧培育监控摄像头业务。计划结合佳能的光学技术、通过并购获得的影像管理系统以及影像处理软件等，开拓世界市场。在监控摄像头市场上，中国企业凭借低价产品扩大了出货量，另一方面也受到中美贸易战的影响。佳能将抓住时机，在擅长的摄像头业务领域向全球两大监控摄像头企业正面发起挑战。

据日经中文网报道， 通过佳能公司的“人群计数”技术，对瑞典安讯士网络通讯公司产的200万像素摄像头拍摄的画面进行分析。该技术可以瞬间数清集中于会场特定区域的人数，用于确保观众的安全。

4月下旬，在宫崎县的工厂落成仪式上，佳能会长御手洗富士夫表示，“虽然数码相机的市场有所萎缩，但是从光学产业来看，仍拥有广阔市场”。该公司在宫崎的工厂生产各种各样的镜头。在日本国内，生产出来的镜头将送至长崎县的工厂，组装成监控摄像头的最终产品。佳能没有公开监控摄像头业务单独的业绩，不过2019年1至6月的营收同比增长10%，预计全年的营收也将增长。

佳能在2000年代上半期开始涉足监控摄像头业务。从运用摄像机的技术起步，首款产品于2002年上市。在市场从模拟向数字过渡的2013年前后，佳能成立了专门的团队，正式进入监控摄像头市场。2015年宣布收购当时全球最大的监控摄像头企业安讯士。

在此期间，全球的监控摄像头市场发生巨大变化。2001年成立的杭州海康威视数字技术等中国企业迅速崛起。这些企业获取了城市监控等中国国内的巨大需求，压缩了成本，还向全球市场投放与日本企业的价格差达两倍以上的产品。海康威视与第二大监控摄像头企业浙江大华技术的合计出货量被认为占到全球的40%左右。

佳能负责监控摄像头业务的常务执行董事山田昌敬强调，“还将与中国厂商竞争。不会只限于利基市场（Niche Market，小众市场）”。这相当于宣告除了日本国内还将开拓全球市场的“挑战书”。

佳能最近约五年间一直在收集“武器”，包括将丹麦的影像管理系统企业麦士通系统等收入旗下等。佳能自身拥有出色的硬件技术，例如在昏暗环境下也能拍摄的摄像头等，安讯士拥有向全球9万家企业提供服务的销售和售后服务网络，佳能把这些结合起来，构建产品供应体制。山田表示，“摄像头、影像管理和影像分析系统，不论哪一个获得好评，其他产品也将被采用”。

佳能2018年收购的以色列影像分析系统公司BriefCam的技术应用范围广，备受关注。该技术能够从长时间的录像中找出移动物体和方向，瞬间锁定目标。只需指定“对象是人，穿红色衣服”等条件，就能瞬间从监控摄像头影像中锁定人物或车辆等目标。除了警备外，还有望用于店铺营销等用途。

眼下市场动向也在发生变化。10月，美国政府将海康威视数字技术加入“出口管制实体清单（Entity List）”。此前华为技术已被列入该清单，原则上禁止与美国企业交易，从美国采购软件和半导体等零部件受到限制。

受中美贸易摩擦等的影响，中国两大监控摄像头企业在北美的市场份额被认为出现减少。监控摄像头业务方面，政府和地方的需求较多，受到国内外各种因素影响的情况并不罕见。安全意识增强对佳能来说构成利好。

监控摄像头业务对佳能来说也是挑战。由于不同客户的需求和设置环境不同，“应当倾听客户的课题，按客户需求定制产品”（山田）。与一直以来支撑佳能的消费者产品不同，需运用“Market In（市场带入，即把消费者的需求带入组织内部，成为生产过程的一部分”手法。为了与客户系统协作，还需要相关技术人员，佳能总部附近的研修设施培养人才。

佳能的业绩以打印机和相机等现有业务为中心，持续处于严峻状况。10月28日发布的2019年1~9月的合并财报显示，销售额同比减少8.8%至2.6398万亿日元，营业利润同比大减49.9%至1219亿日元。受中国和欧洲经济减速影响，佳能进一步下调全年的业绩预期。作为导致业绩恶化的主要原因，中美贸易摩擦仍呈现胶着状态。

在这种背景下，佳能副社长田中稔三表示，新业务按预期增长，监控摄像头业务方面，通过丰富的产品群获取从城市监控到零售等广泛的需求，“预计全年将实现增收”。在实现佳能提出的业务结构转型目标方面，扩大监控摄像头业务的意义也变得越来越重要。

佳能将监控摄像头、医疗器械和商业印刷等业务定位为增长领域。计划2019财年（截至2019年12月）将上述业务的销售额在公司整体销售额中所占比例提高至30%左右。数码相机和复合机等现有业务很难高速增长，在此背景下，佳能将致力于获取法人的需求，加强攻势。佳能希望在中国企业受中美贸易摩擦影响期间，将监控摄像头培育为对抗势力。佳能今后将迎来关键时刻。