北京市场监管局督促企业“双十一”网络促销不得先涨后降

北京市市场监管局在五部门联合周五（1日）召开的“双十一”网络促销活动行政指导座谈会上表示，电商平台企业在集中促销活动期间要及时发现并制止虚构原价、先涨后降、不履行价格承诺等违法行为，认真履行明码标价义务。

据《新京报》报道，北京市市场监管局联合市委网信办、市公安局、市通信管理局、市邮政管理局，对京东、天猫、美团、聚美优品等10家重点电子商务平台企业进行行政指导，督促企业规范开展“双十一”网络集中促销活动。

北京市市场监管局重点从平台治理、广告宣传、消保维权、价格管理、产品质量、餐饮管理、保健食品七个方面对电商平台企业提出指导意见。电商平台治理方面，要求平台企业全面落实主体责任，强化事前、事中、事后管理，在集中促销期间加强资质许可审核，建立登记档案、记录保存有关交易信息，加强网络交易检测、监测，及时发现违法违规行为，依法依规及时处置违法行为，规范信息披露，促进网络市场信息对称。

在网络广告宣传方面，要求平台企业强化互联网广告管理，全面履行对促销广告的检查核验义务，禁止发布内容不符或证明材料不全的广告，禁止发布处方药、烟草类广告，显著区分付费搜索广告与自然搜索结果。

在价格监管方面，北京市市场监督管理局要求平台企业在集中促销活动期间，要及时发现并制止虚构原价、先涨后降、不履行价格承诺等违法行为，认真履行明码标价义务。

在产品质量监管方面，要求平台企业进一步加强对平台内经营者管理，健全完善产品质量管控制度和措施，主动开展产品质量检查，不得销售法律法规等禁止销售的产品，建立问题产品处置制度，对有关部门通报、舆情反映的产品质量风险信息，及时有效处置，控制风险。