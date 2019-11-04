港警方：将积极调查太古城严重伤人案

香港警方称，昨日有大批蒙面者在全港多区有组织地破坏设施及目标商铺、堵塞交通及袭击警务人员，警方对他们予以强烈谴责。其中在晚上约7时半，太古城更出现严重伤人案，5人需要送医院治理，当中2人目前情况危殆。警方强烈谴责所有暴力行为，不论任何犯案原因或背景，警方都会严肃处理案件，并会积极调查跟进。

据星岛日报报道，香港警方发言人表示，昨日下午一时起，多批示威者于全港多区的主要商场聚集，包括沙田、屯门、大埔及太古等，开始时情况大致和平。其后，多批蒙面暴徒破坏港铁站设施、在商场内有计划地肆意破坏设施及目标商店，以及堵塞商场出入口。蒙面暴徒亦在多个商场流窜，逃避警务人员追捕。为处理相关罪案及采取拘捕行动，警务人员遂分别进入沙田新城市广场、屯门时代广场、大埔超级城及太古城中心。

警方称，到场处理上述案件期间，部分在商场内的暴徒从高处向警务人员投掷杂物。此外，亦有暴徒在不同地点包围、指骂并殴打持不同意见的市民。此等行为公然挑战法治，行为令人发指，警方予以强烈谴责。入夜后，有蒙面示威者以快闪方式，冲出大埔太和路，以小巴站牌、垃圾筒、栏杆等杂物筑成路障，一度阻塞马路多条行车线。元朗亦有示威者在青山公路 - 元朗段以杂物筑成路障，又大肆破坏交通灯。

警方强烈谴责目无法纪的暴力及破坏行为。警方重申，绝不容忍任何人为达任何目的而诉诸暴力，必定坚决采取执法行动以回复社会秩序，并对所有违法行为追究到底。