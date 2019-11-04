中国大陆家电厂商“双11”竞争白热化

“双11”临近，各大电商平台已将开抢时间提前至11月1日零点，65英寸大屏电视20秒销售过万台，一级能效空调成交额仍同比增长四倍……家电成交呈爆发式增长。大容量、大尺寸的高端智能家电增长迅猛，高颜值小家电亦出货量可观。面对家电行业整体增速放缓、三季报业绩增长乏力，一年一度的“双11”购物节或成为不少商家本年度业绩的最后冲刺。

据《广州日报》报道，某电商平台数据显示，开抢一小时，65英寸大屏电视20秒销售过万台，高端OLED电视开抢一小时成交额同比增长300%；电视机销量前10大单品全部为55英寸及以上产品。尽管“反季节”，空调品类销售依旧火爆，绿色节能、售价在3500元（人民币，下同，700新币）以上的一级能效空调成交额同比增长200%；一级能效空调成为主流，成交额同比去年翻了四倍。

与此同时，创意小家电品类受热捧。平台数据显示，开抢1小时内，2000元以上手持吸尘器成交额同比增长超过200%，清洁机、擦窗机的成交额同比增长150%，净水器的成交额同比增长翻倍，电饭煲卖出10万台则仅用52分钟，微波炉成交额同比增长100%，注重生活品质的消费人群钟爱的按摩椅成交额同比增长超过300%。

“双11”火爆热抢的背后，家电厂商仍彻夜难眠。10月30日晚间，家电行业上市公司披露的三季报显示，格力电器、美的集团、海尔智家净利润分别增长4.73%、19.08%、26.16%。三大巨头虽实现逆势增长，行业增速却有不同程度的放缓。

《2019年中国家电行业三季度报告》显示，今年三季度，国内市场销售额1745亿元，同比增长率为-4.2%。奥维云网数据显示，今年前三季度，国内家电市场多个品类销售出现负增长，彩电、冰箱、空调、厨电零售额同比分别下降11.4%、1.2%、4%、7.6%。

业内人士分析认为，房地产周期下行、结婚率下降与离婚率上升、外部环境不确定等外在因素，与家电行业本身技术变革时机未成熟、营销渠道方式的变革等内在因素，对家电行业都有较大影响。