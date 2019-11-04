罗斯对美中达成贸易协议持乐观态度

美国商务部长罗斯对美中本月达成第一阶段贸易协议的前景表示乐观，并称美国公司“很快”就会拿到向华为出售零部件的许可证。

据彭博社报道，美国总统特朗普周日（3日）在白宫告诉记者，如果达成贸易协议，将在美国签署。他表示，“首先，我希望达成协议，在我看来，协议签署地点的选择会非常容易。”

罗斯称，爱荷华州、阿拉斯加、夏威夷及中国都可能是特朗普与习近平签署协议的地方。他表示这份协议“尤其复杂”，美国正确保“双方都非常正确、清晰、详细地了解彼此都同意了哪些内容。”

“我们状况良好，正在取得良好进展，没有自然而然的达不成协议的理由，”罗斯周日在曼谷接受彭博电视采访，被问到是否有望本月签署协议时说道。“但是否会滑一小跤，谁也说不好。总有这种可能。”

在美中贸易谈判显现突破迹象以及美国就业增长强于预期的提振下，美国股市上周五创下纪录新高。双方首席贸易谈判代表周五举行电话会议后，两国均表示这是一次“具有建设性”的对话。

另一方面，实体黑名单伤害了与中国有业务往来的美国公司。与中国国家主席习近平在日本会晤之后，特朗普6月曾表示会“轻松”同意允许美国公司继续向华为出口特定产品，几周后他表示将加快许可证的审批程序。

然而到目前为止还没有发出一张许可。知情人士称，特朗普与幕僚开会时同意颁发许可，但尚未发布正式决定。

罗斯周日还表示，将“很快”颁发这些许可证，他指出政府收到了260份申请。“申请太多--坦率说比我们设想的要多。”罗斯在采访中称。“请记住，实体清单存在否决申请的推定政策。因此，即使我们显然会批准相当一部分申请，但对这些公司而言，安全的做法是假设会被否决。”

这是特朗普连续第二年缺席东盟峰会，不过罗斯还是为美国对亚洲事务的参与进行了辩护。他淡化了为占世界经济总量三分之一的经济体降低关税、由中国支持的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的重要性。预计亚洲领导人将在会议结束时宣布协定取得突破。

“RCEP不太算是一份协议，”罗斯称。“不是自由贸易协议，不像TPP，也不像我们与日本和韩国的单独的安排。因此，我认为不便夸大其词。这是一份非常低级别的条约。”