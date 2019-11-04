中国城市绿色竞争力指数：北京居首 过半城市低于均值

联合国工业发展组织绿色产业平台中国办公室主任关成华昨天（3日）在“2019中国绿色发展论坛”上发布了《2019中国城市绿色竞争力指数报告》（下称《报告》），其中，北京市的综合指数在排名中位居首位。

据《经济观察报》报道，位列前20的城市依次是：北京、深圳、三亚、广州、鄂尔多斯、西安、厦门、长沙、青岛、上海、东莞、海口、南宁、庆阳、威海、南京、杭州、梅州、安康和天津。今年的报告共对290个城市的绿色竞争力进行了科学测算和评估。

值得注意的是，此次中国城市绿色竞争力指数平均值为0.2434，其中有125个城市的绿色竞争力指数高于平均水平，165个城市的绿色竞争力指数低于平均水平。

这也就是说，在所评估的城市中，有过半数城市的绿色竞争力指数是低于均值的。

对比不同区域，在全国125个城市绿色竞争力综合指数高于平均水平的城市中，东部地区城市有61个，几乎占到总数的一半，中部地区城市有17个，西部地区城市有40个，东北地区城市仅有7个；区域内部中东部地区绿色竞争力优势明显，中部地区城市绿色竞争力较东部地区处于明显劣势。

对于不同城市群而言，京津冀城市群中的城市较为落后，而长江三角洲城市绿色竞争力遥遥领先，珠江三角洲城市群城市稍强。其中，呼包鄂榆城市群（呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市和榆林市）所有测评城市的平均水平达到0.2964，远高于其他城市群。

另外，城市的规模和经济发展水平不同，其绿色竞争力指数也有明显区别。《报告》显示，超大城市所有测评城市的平均水平达到0.3217，远高于其他地区。特大、大、中、小城市的平均水平分别为0.2969、0.2471、0.2313、0.2377，均低于超大城市水平，其中中等城市和小城市绿色竞争力指数低于全国平均水平的0.2434。

经济观察网记者注意到，在《报告》中，高收入城市的绿色竞争力指数遥遥领先，中等偏上收入城市稍强，中等偏下收入城市最为落后。

“也就是说，城市的经济发展水平与城市绿色竞争力密切相关。”关成华说。

他对经济观察网表示，目前中国城市绿色竞争力发展还呈现出一些特征，比如中国绿色竞争力空间差异逐渐缩小，城市群绿色发展协同效应明显，城市规模提升绿色竞争力的门槛效应明显，政策支持助力城市绿色竞争力提升成效显著等。

在关成华看来，区域差异和生态问题制约和阻碍了城市绿色竞争力的协同提升，绿色技术已成为制约绿色竞争力提升的重要短板。所以这些都需要进一步加强顶层设计。

他认为，一方面，要牢固树立绿色发展的新理念，夯实城市绿色发展的基础。另一方面，要在推动绿色技术创新和绿色金融新模式探索上进一步发力。同时，还要注重城市群之间的协同效应，充分发挥协同发展的新活力。

该《报告》首次发布在2018年，今年是第二次发布，是联合国工业发展组织绿色产业平台中国办公室的年度研究成果，主要以测度和评价城市绿色竞争力为目标，根据城市绿色竞争力的内涵和理论框架，在经济基础与科技进步、自然资产与环境压力、资源与环境效率、政策响应与社会福利四大子系统下设置了系列评价指标，构建了中国城市绿色竞争力指标体系。通过数据挖掘和科学测度方法，对中国城市绿色竞争力进行测评。“中国绿色发展论坛”是平台中国办公室的品牌论坛，目前已举办三届。

关成华表示，“城市绿色竞争力”的提出，为城市破除资源环境约束，以可持续的方式创造财富及获取竞争优势提供了新思路。