欧盟：中国应迅速实质改善商业环境 进博会是绝佳机会

第二届中国国际进口博览会即将于下周在上海举行，对此欧盟表示，进博会是绝佳机会来处理限制中国商业机会的障碍，从而确保商业行为的可预测性和持久改善；这在不确定的世界中特别重要，欧盟强调迅速、有效和实质性改善中国商业环境的重要性。

据路透社报道，欧盟驻华代表团新闻与信息处周五（1日）稍晚提供的新闻稿称，“前面还有许多工作要做，而且确实存在承诺疲劳的危险。”特别是关于双方计划在2020年达成的欧中全面投资协定，欧盟敦促中国表现出更大的雄心和真正的努力，以实现再平衡和公平竞争。

新闻稿并指出，来自去年首届进博会的参会欧盟公司的反馈显示，许多公司增加了销售额或遇到了新的潜在买家，“欧盟欢迎像进博会这样的贸易博览会为欧盟成员国和欧盟企业带来的每一个新的商机。”

欧盟还指出中国存在的一些关键的市场准入壁垒，包括对外商直接投资(FDI)的限制、补贴和国有企业的作用、知识产权保护和执法、公共采购和政府采购协定，以及标准、合格评定和认证要求等。

同时，应减少中国网络安全体系造成的壁垒，特别是在密码学、VPN使用、跨境数据传输和本地化要求方面，并确保第五代移动通信网络的市场准入公平竞争环境。

中国司法部网站周五晚间发布外商投资法实施条例（征求意见稿），作为明年实施的《外商投资法》配套行政法规，其明确保护外商平等参与标准制定工作、平等适用强制性标准、平等参与政府采购活动，并允许外商投资企业在中国境内公开发行股票、债券等。

欧盟新闻稿还提到，考虑到中国在全球贸易中的重要地位，中国应该在解决当前国际贸易紧张局势方面发挥主导作用。改革世贸组织，包括世贸组织规则手册，对于维持一个可行的、基于规则的多边贸易体系至关重要。

新闻稿写道，“正因为如此，欧盟希望中国积极参与正在进行的有关工业补贴和强制技术转让的讨论(从中欧世贸组织工作组开始)；支持欧盟关于世贸组织透明度和通知义务的建议；承诺就世贸组织改革开展更广泛的对话。”

中国商务部周二称，中国国家主席习近平将于11月5日（周二）出席第二届进博会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。此次进博会美国企业参展数增至192家，希望中美企业借此推动两国经济优势互补实现合作共赢。