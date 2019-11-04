美心创办人长女伍淑清：会放弃被洗脑年轻人

针对香港已持续数月的社会动荡，香港美心集团创办人长女伍淑清批评港府部分公务员为了保持所谓“政治中立”无所作为，更有甚者去参加反政府游行。她还认为，许多港青被洗脑，她会放弃这些年轻人，因为他们弄不清应该做什么。

据《环球时报》报道，伍淑清2日在由全球化智库（CCG）主办的中国企业全球化论坛上接受专访时作出上述表示。

伍淑清批评，香港部分公务员团队“不懂得处理危机，既没有能力，也没有经验”；部分公务员自称“政治中立”，所以面对社会危机便什么都不管，只考虑自己的饭碗；甚至还有一些公务员参加反对香港特区政府的游行。她认为这些情况已然为一大问题。

香港激进示威者10月31日晚到港铁太子站附近堵路并纵火，警方拘捕的一男子被指认为香港政务司司长张建宗办公室的助理文书主任。

在香港青年的问题上，伍淑清认为，近期风波暴露出的另一大问题是青年人的思想状况。

她指出，长年忽视对年轻人的国民教育，导致香港很多年轻人完全被社交媒体洗脑。她表示，“我会放弃（这些年轻人了），不会再浪费时间去跟他们讲什么，因为他们的脑子已经不清楚自己应该做什么事情。”

伍淑清还认为，欧美许多政客对香港局势完全没有客观认识，只想着自己的政治前途，希望利用香港丑化和打击中国。

她还称，香港经济的“下行周期”恐怕至少要持续三年。她表示，“内地的企业来香港用香港的平台融资还行，要是内地企业不再来香港融资，你香港钱从哪里来？”她感叹说，深受其害的香港商界其实应该站出来做些事情。

伍淑清是香港各界妇女联合协进会监察顾问，她9月曾赴日内瓦联合国人权理事会发言，对香港示威者进行批评。此次发声后，美心集团旗下多个西饼店、餐馆与咖啡馆多次被香港暴力示威者攻击，其中还包括美心拥有特许经营权的星巴克、元气寿司等。