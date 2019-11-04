韩国瑜民调落后蔡英文6％ 韩办：11月中有机会打平

国民党总统参选人韩国瑜抛出政策议题，民调有回升迹象，韩国瑜竞选总部发言人叶元之表示，内部民调韩国瑜仅落后台湾总统蔡英文约6%，在韩国瑜不断提出可行的政策加上民进党不停失分下，一来一往民调一定会越来越接近，到了11月中就有机会打平。

剧《自由时报》报道，叶元之今（4日）在国民党中央党部受访时表示，在内部民调显示，韩国瑜与蔡英文的民调差距缩小到6%上下，应是韩提出很多政策，民众认为政策是可行的愿意支持，而民进党一直失分，支持反修例，结果黄之锋要来，蔡英文不见，陈同佳要投案，放弃司法管辖权，让大家看出反修例只是选举口号，破功了，加上韩提出怀孕外配不受六个月限制直接纳入健保，重视外配福利，结果民进党选举操作抹黑成中国孕妇来台用健保，一连串作为可以看出民进党只会选举，根本不把人民放在眼里。

叶元之认为，一来一往下来，民调一定会越来越接近，相信11月中民调打平是有机会的，韩国瑜会照既定步骤，进行全台环岛倾听学习之旅，提出民众关心的政策。

叶元之说，现在民进党可能急了，对韩国瑜的一举一动都非常关注，这也是好事，韩本来就希望选战主轴回到国政讨论，大家可以针对国政不断攻防，提出更福国利民的政策，让大家做选择。