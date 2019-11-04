绿议员公布民调：韩国瑜施政不满意度逾六成

台湾民进党高雄市议员邱俊宪10月底自掏腰包做高雄市长韩国瑜施政满意度民调，今天（11月4日）在议会公布结果。

据《联合报》报道，邱俊宪介绍，这是韩国瑜10月15日宣布请假拼大选后，他们自掏腰包在10月30、31日做的民调。邱俊宪指，对民众对韩国瑜施政满意度32%，但不满意度达65%，不满意度创新高。

邱俊宪今在议会质询时说，韩国瑜上任后第一份在3月12日到18日做的民调，韩国瑜施政满意度61.3%满意、30%不满意。但6月，他们南方问政办公室做的民调，韩国瑜的满意度44.4%、不满意占比48.9%。

邱俊宪介绍，他公布的10月30、31日民调，针对高雄市民成功取样1070份样本。今天在议会公布这份资料，是要警惕市政府，因为韩国瑜个人的政治动作，已影响市民对市长的施政满意度。

邱俊宪说，韩国瑜或市府一定会质疑这份资料真伪，为了保护民间委托的民调公司，不被查水表及韩粉骚扰，必须隐匿施作单位，但在议会公开质询，愿意负全责，这份资料是可受公评的。

他说，如果韩国瑜不相信，请研考会赶快去做一份民调，就知道韩国瑜现在在市民的心目中，到底是满意还是不满意。如果市府可以拿出一份逾五成的市长施政满意度，他个人发100只烤鸭请市民。