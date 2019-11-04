消息：韩正见林郑澄清换马传闻 港商界酝酿挺陈茂波

香港反修例示威持续不断，主管港澳事务的大陆国务院副总理韩正，安排于本周三（6日）接见香港特首林郑月娥。适逢近日屡传中国中央政府有意于明年3月前撤换林郑，政界关注在是次会面中，林郑的去留能否见端倪。

据香港01报道，接近北京消息人士指出，中央短期内无意换特首，因明年面对立法会选举等硬仗，已无暇分身另辟选举选委会和行政长官的新战线，而韩正很可能借今次接见林郑澄清换马传闻，以打消反修例阵营甚至香港商界，希望通过风波持续逼使林郑下台的念头。

该消息人士还指，有关中央任命“临时行政长官”至2020年6月底的说法有误，因《基本法》列明，港府需于特首出缺六个月内举行选举，选出接替人。若明年3月撤换林郑，以时间推算，香港很可能会在明年6、7月间进行选委会选举，再通过新组成的选委会推选特首，然而明年9月便改选立法会，“北京要在短短半年内，进行三场影响香港政局的大型选举，几乎是不可能的任务”。

消息人士补充，换走林郑不一定可解决修例风波，短期内撤换特首反会增加许多不稳定因素，“北京计过数，暂时会以不变应万应”。

有政界中人指出，相比换走林郑，撤换司长、局长以至行政会议成员的可能性更大。

虽然北京有意辟谣，但林郑屡传出遭撤换的消息，已引起政商界高层的关注及部署。

据悉，有个别地产商开始“押注”，并曾私下向人表明支持香港财政司司长陈茂波。

另有来自专业界别消息指，有人已在物色可出任财政司司长的人选，似为陈茂波一旦更上层楼找接任人。

事实上，林郑月娥闹出“不可愿谅的浩劫”后，外界认定她再难连任，即使未需要提前“起身”，建制派不同势力已悄悄造势，开始“跑马仔”。一名来自商界的政圈中人指，若要找人顶替林郑月娥，应挑选熟悉政府运作、有管治经验之人，最好是现届政府官员，“现届政府谁人与修例风波无关呢？陈茂波是其中之一。”

早前英国《金融时报》报道，北京计划明年3月前，任命“临时行政长官人选”接替林郑月娥，完成余下任期。但中国外交部即批评这是“别有用心的政治谣言”，之后删稿又惹来更多揣测。