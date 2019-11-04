贵州女生五年来每日只花两元人民币

中国贵州省一名女大学生五年来每天只靠两元人民币（下同，0.4新元）生活、导致营养不良入院。故事曝光后，社会热心人士合共向她捐助了约80万元。

据英国广播公司中文网报道，24岁的吴花燕是大学三年级生，有关她的报道于本周较早前登上中国媒体新闻头条之后，令很多人震惊。

她一边学习，一边供养生病的弟弟，自己却已经患上严重的营养不良。故事被报道之后，各界纷纷给这名大学生捐款，总额据报达到了约80万元人民币。

据中国媒体报道，本月较早前，这名年轻女生因为呼吸困难而被送进医院。她的身高只有1.35米（4尺5寸），体重仅20公斤多一点。

医生发现，她的心脏和肾脏都有问题，这是五年来一直缺少食物造成的。吴花燕说，她需要省下钱来照顾患有精神病的弟弟。

吴花燕的母亲在她四岁时就去世了，后来父亲也在她上学的时候离世。她和弟弟之后就跟奶奶生活，后来又由伯父一家抚养，但是伯父每月只能给他们300元的生活费。这笔钱当中的大部分都花在为弟弟治病上。

于是，吴花燕自己每天只有两元的生活费。据媒体报道，她从来不吃早饭，一天只能吃两块钱的米饭，且曾有五年多的时间，大部分时候都靠吃白饭拌糟辣椒过活。

吴花燕的故事引起社会广泛关注的同时，也引来了对政府的不满。姐弟俩所在的贵州省，是中国最穷的省份之一。

很多人在社交媒体上表示愿意资助这对姐弟，也有很多声音质疑为什么她的学校不帮助她。

“又不是深山老林里，为什么一个女大学生变成了这个样子才会引起重视？说明我们的学校，我们的社会都存在着严重的问题！”新浪微博上的一条评论说。

有些人则对她一边上学一边仍坚持照顾弟弟的责任心表示赞赏：“这个女孩儿太不容易了，是个真正善良，有责任感的好人。”

除了一些众筹平台上筹得的捐款之外，吴花燕的老师和同学也合共捐出了4万元，当地村民也筹措了3000元来帮助她。

政府官员发表声明指，吴花燕一直在接受最低生活保障金——据称每月在300至700元之间——现在还将得到2万元的“急难救助资金”。