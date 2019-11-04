新西兰宣布与中国达成升级版自贸协定

新西兰周一（4日）声明，经过多年与中国的谈判，两国已就升级版自由贸易协定达成协议。

据路透社报道，新西兰贸易部在声明稿中称，升级版协议将令对中国的出口更加便利，并让新西兰出口的合规成本每年降低数以百万计美元。

声明并称，升级版协议将确保未来10年新西兰对中国几近所有的木材和纸张贸易都将享有优惠准入。

新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)在与中国总理李克强在泰国举行的东亚峰会上进行双边会议后发布声明称，“这确保了我们升级后的自由贸易协定仍将是中国与任何国家签订的协议中最好的，”

声明并称，该升级版协定并获得北京方面承诺要促进环境保护，并确保不会将环保标准用于贸易保护主义目的。

另据中国商务部微信公众号“商务微新闻”发布的消息，中国和新西兰4日宣布正式结束两国之间的自由贸易协定升级谈判。

中新自贸协定升级谈判对原有的海关程序与合作、原产地规则及技术性贸易壁垒等章节进行了进一步升级，新增了电子商务、环境与贸易、竞争政策和政府采购等章节。双方还在服务贸易和货物贸易市场准入、自然人移动和投资等方面做出新的承诺。

这些新的成果体现了两国坚持开展自由和开放贸易、支持以规则为基础的多边贸易体制的承诺。