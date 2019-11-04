丹阳法院回应罗永浩“卖艺”也会还债：望说到做到

中国锤子科技首席执行官（CEO）罗永浩被丹阳市人民法院限制消费的消息迅速成为网络热搜。对于罗永浩声称“卖艺”也会将债务还完的说法，丹阳市法院执行局局长陈国鹰对此表示欢迎，希望罗永浩说到做到。

据扬子晚报网报道，陈国鹰受该媒体访问时称，法院对此表示欢迎，希望罗永浩说到做到，尽早偿还其所欠债务。同时，希望锤子科技及罗永浩本人，与立案执行申请人江苏辰阳电子有限公司就申请执行买卖合同纠纷一案，早日达成执行和解，法院也好早日解除对罗先生的“消费限制令”。

陈国鹰强调，作为社会公众人物，更应给社会大众做好“诚信”的表率。

罗永浩11月3日在微博上以《一个“老赖”CEO的自白》为题，写道“即便公司因不可抗力被彻底关掉，我个人也会以‘卖艺’之类的方式把债务全部还完。”

罗永浩3日被丹阳市人民法院限制消费，限制消费令下，罗永浩不得实施部分高消费及非生活和工作必需的消费行为。

IT时代网掌握的信息显示，该案件所执行的是(2018)苏1181民初10358号民事裁定，即江苏辰阳电子有限公司与北京锤子数码科技有限公司买卖合同纠纷一审。

该案的一审判决书显示，被告北京锤子数码科技有限公司被判于10日内向原告江苏辰阳电子有限公司支付货款370万（人民币，71.43万新币）。