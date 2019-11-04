中金：中国明后年实际GDP增速或放缓至5.9%和5.8%

中国投行，中国国际金融股份有限公司（CICC）最新的中国宏观专题报告《外需不确定性有所缓解;内需增长仍面临压力-2020年宏观经济展望》预计，中国2020至2021年实际GDP增速可能从今年的6.1%放缓至5.9%和5.8%。预测的基准假设是，中美双方不再加征新的关税。同时，名义GDP增速可能降至7.3%和6.9%（今年预期7.9%）。

据路透社报道，该报告称，近期中美贸易摩擦呈边际缓和态势，谈判局势较三季度似有好转，鉴于此，出口增长有望低位企稳。

然而，内需增长仍然面临压力。而近期物价上行可能暂时制约逆周期调节的力度。虽然完全由猪肉供给冲击所致，但整体CPI（居民消费价格指数）上升较快仍可能对未来二个季度左右货币政策宽松空间形成一定“软约束”。另一方面，本轮肉价见顶后CPI大概率将快速回落、甚至“超跌”，由此为货币宽松和资产价格表现打开空间。

中金预测，2020年CPI均值可能升至3.8%，而在2021年回落至1.2%。未来两至三个季度不排除CPI接近、甚至高于4%的可能性。

另外，中金预计今年LPR（贷款市场报价利率）和RRR（存款准备金率）都不再下调。LPR可能于2020年下半年下调40个基点、2021年上半年再下调30个基点。MLF利率也可能下行，但幅度或不及LPR。预计RRR在2020年调降200个基点、2021年再降50个基点。

中金基于对贸易谈判与货币政策路径的预测是，人民币汇率或将窄幅波动、先扬后抑。2020年中美元兑人民币汇率回升至7附近，但明年年底小幅贬值至7.06。