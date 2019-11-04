李克强和安倍会面 日媒：中日在商讨“第五个政治文件”

中国国务院总理李克强当地时间4日在曼谷会见日本首相安倍晋三。日本媒体报道，中日两国政府已开始讨论在2020年春季中国国家主席习近平访日之际，签署定义新的两国关系的“第五个政治文件”。

综合中新社和日经中文网报道，李克强表示，中日互为近邻，同为世界主要经济体。在当前世界经济下行压力加大背景下，双方都有维护多边主义和自由贸易的愿望，应切实恪守中日四个政治文件，尊重彼此核心利益和重大关切，聚焦共同利益，妥善处理敏感问题。

李克强指出，今年适逢中日韩合作20周年，中方将举行第八次中日韩领导人会议，期待以此为契机促进三方合作，共同维护地区和平稳定与发展繁荣。

安倍晋三表示，日方愿同中方加强对话沟通，深化务实合作，密切在国际地区事务中的协调。他期待赴华出席第八次日中韩领导人会议，推动三国合作迈上新台阶。

日经中文网报道，安倍晋三将于12月下旬赴在中国召开的中日韩首脑会谈，协调与习近平的会谈。安倍将在取得美国政府的理解的同时推进协调工作。

中日两国政府已开始讨论“第五个政治文件”，这个文件将追求对经济和环境等世界课题合作的中日关系。

日本经济新闻介绍，“第五个政治文件”将提出2020年代的中日关系的方向性。不仅是战略互惠，还设想在世界性课题上合作的双边关系。

作为通过“第五个政治文件”提出的主题，日本方面关注地球变暖和朝鲜局势，而中国方面关注养老、医疗和农业。双方还将磋商贸易规则。中国外交相关人士表示，中国方面希望纳入“一带一路”和“新时代”等表述。

日本经济新闻盘点了中日两国过去签署的四个文件，称中日首脑达成协议的政治文件将成为两国关系的基础。

1972年的《中日联合声明》纳入“一个中国”原则以及放弃战争赔偿请求，中日确认了邦交正常化。

1978年的《中日和平友好条约》将1972年声明的内容变为条约。日本通过政府开发援助（ODA）支援中国，友好氛围也随之高涨。1998年的中日关于建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系的联合宣言》（中日联合宣言）提出建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系。

2008年的《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》倡导的“战略互惠”是搁置历史和安全保障问题，在经济和环境等方面彼此取得利益的构想。虽然钓鱼岛问题和日本首相参拜靖国神社导致中日紧张关系加剧，但日本的贸易伙伴国一直是中国排在首位。

习近平将于2020年春以国宾身份访问日本。属于中国国家元首的国家主席正式访日是自2008年以来的首次，两国将迎来时隔12年的节点。