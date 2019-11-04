中国改革开放是否“承诺疲劳”？ 耿爽：不存在

中国外交部发言人耿爽主持11月4日的例行记者会。

据中国外交部发言人办公室官方微博发布的消息，有记者问：欧盟驻华代表团1日发表声明称，欧盟欢迎进口博览会为欧盟成员国及欧盟企业带来的新商机。欧盟欢迎中方关于中国坚持改革开放的承诺，但也存在承诺疲劳的风险。中方对此有何评论？

耿爽说：“我们注意到欧盟驻华代表团有关声明，也注意到声明指出，去年参加首届进口博览会的欧盟企业普遍反映，参展使它们增加了销售额，找到了新的客户，我想这是一个非常令人振奋的消息。”

耿爽介绍，据了解，本届进口博览会期间，欧洲国家参展热情依然不减。17个欧洲国家将参加本届进博会国家展，法国、意大利、捷克、希腊均是今年进博会的主宾国，德国、意大利、法国、英国、瑞士参展企业展览面积位列前十位以内。他表示，“我们相信，这些参展的国家和企业在本届进博会上一定能够乘兴而来，满意而归。”

关于中国坚持改革开放的承诺，耿爽回应称，“中方一向言必信、行必果，我们会全面、有效地落实我们作出的各项承诺。兑现这些承诺既是中方对国际社会和外国企业负责任的表现，也是我们自身推动经济高质量发展、打造对外开放新局面、不断提高人民生活水平的内在需要。进博会的再次召开展示出中国主动向世界开放市场的重大举措不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。所以请欧方放心，中方在履行诺言、兑现承诺方面会不遗余力，不存在所谓的疲劳问题。”

耿爽还表示，中国和欧盟是世界两大重要经济体和两大稳定力量，在维护多边主义和开放型世界经济、反对保护主义和单边主义方面拥有广泛共识。希望欧方能同中方一道，继续本着相互尊重、互利共赢的精神，保持开放包容，持续扩大合作，不断造福中欧人民，也为世界注入更多的稳定性和正能量。