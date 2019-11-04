哈尔滨政协委员庄紫祥悬红千万征良策助港脱困

曾于报章卖广告的“1000万求一路”的神秘人今日（4日）现身，公开真正身分是52岁的中国哈尔滨市政协委员、中道集团董事长庄紫祥。

综合《明报》和香港01报道，庄紫祥举行记者会，称斥一千万元（港币，下同，173.14万新币），征求能为香港解开当前死结的妙方。

庄紫祥表示，他对自6月开始的社会纷争感到不开心，鉴于“香港人好现实，寻出路要有诚意”，于是掏出1000万元，呼吁香港人提交具希望的民生方案，“想用爱解决这件事”。

庄紫祥称，目前已有收到700份参赛者的提案，他强调不会把方案提交给政府，

庄紫祥说“1000万元代表我的诚意”，当中700万元给予评选员，其余300万元给予方案入围者。他介绍，最初会选出100个入围方案，方案不可包含政治元素，只涉民生问题，之后有复赛、准决赛、总决赛，冠军方案可获100万元，另设“最佳演出奖”奖金有88888元，明年1月13日会公布酬金名单。

有多名记者问到，近月的示威浪潮中，青年人诉求往往涉及政治上的民主自由，而实际上民生问题和政治是否能完全分开。庄紫祥承认，不期望单纯用民生政策可解决一切政治纷争，但认为香港人始终是现实的，首先解决民生问题，已可为寻求出路走出一大步。

记者追问，若最后有不少方案，提出的建议都涉及政治问题，那会如何处理？庄紫祥指出，这些作品可能不符合是次活动的参赛准则。

香港01翻查资料发现，庄紫祥是福建人，从事支付金融生意。今年三月，庄紫祥为九十岁的父亲庄永钊贺寿举行筹款晚宴，以父亲名义捐出999,999港元善款，晚宴获中国中央政府驻香港特别行政区联络办公室副主任陈冬、香港食物及卫生局前局长高永文等人到场支持。

庄紫祥出任不同建制组织岗位，包括友好协进会发展基金会执委会副主席、大湾区金融科技促进总会会长等，他曾在亲北京报章撰文，例如今年六月撰文支持修订《逃犯条例》，质疑示威活动有外国势力参与，批评反对派不断发表危言耸听的言论，“利用公众对修例不甚了解，断章取义，散布各种不实言论，制造恐慌，不断煽动民众” 。