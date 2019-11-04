李克强会晤罗斯和奥布莱恩

中国国务院总理李克强4日在曼谷会见前来出席第14届东亚峰会的美国代表团团长、总统国家安全事务助理奥布莱恩。

据新华社报道，李克强表示，今年是中美建交40周年。40年来，双方的交往与合作给彼此带来实实在在的利益，也有利于世界。在国际形势复杂深刻变化的今天，中美关系健康稳定发展，需要相向而行，也是国际社会的期待。

李克强称，双方应当按照两国元首达成的共识，推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系，尊重彼此核心利益和重大关切，在平等和相互尊重的基础上管控分歧，在互利共赢的基础上拓展合作，推动中美关系沿着正确轨道向前发展。

奥布莱恩表示，美中关系对两国及世界而言都是一组十分重要的双边关系，双方经贸磋商取得积极进展，符合两国及世界各国的共同利益。美中之间虽然存在分歧，但双方应以建设性的方式妥善处理，推动两国关系向前发展。

中国国务委员兼国务院秘书长肖捷和美国商务部部长罗斯也参加了会见。

罗斯周日在接受彭博社采访时称，对美中本月达成第一阶段贸易协议的前景表示乐观，并称美国公司“很快”就会拿到向华为出售零部件的许可证。

罗斯称“第一阶段协议”“特别复杂”，并表示美国正“双方都非常正确、清晰、详细地了解彼此都同意了哪些内容。”