习近平会见林郑月娥 充分肯定香港特区政府工作

中国官媒透露，中国国家主席习近平昨晚在上海会见了出席第二届中国国际进口博览会的香港特别行政区行政长官林郑月娥。

新华社5日凌晨发布消息称，习近平在听取了林郑月娥关于香港近期局势的汇报后说，香港反修例风波虽然已持续了五个月，不过林郑带领特区政府恪尽职守，努力稳控局面、改善社会气氛，做了大量艰辛的工作。“中央对你是高度信任的，对你和管治团队的工作是充分肯定的”。

习近平在上海和出席第二届中国国际进口博览会的香港特别行政区行政长官林郑月娥握手。（新华社）

习近平强调，止暴制乱、恢复秩序仍然是香港当前最重要的任务。依法制止和惩治暴力活动就是维护香港广大民众的福祉，要坚定不移。同时，要做好与社会各界对话和改善民生等工作。他并表示，希望香港社会各界人士全面准确贯彻“一国两制”方针和基本法，齐心协力，共同维护香港的繁荣稳定。

中共中央办公厅主任丁薛祥、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外交部长王毅、公安部长赵克志等参加会见。

《金融时报》10月22日曾引述消息人士报道，北京计划在明年3月前任命临时香港特首，接替林郑月娥。该报道称，如果这一方案获中央政府拍板执行，明年“两会”（全国政协和全国政协）期间新特首就会接任。但新特首做完本届港府余下任期至2022年后，不一定出任下届特首。

中国外交部10月23日直斥有关报道是“别有用心的政治谣言”。中国外交部发言人华春莹强调中央政府坚定支持林郑月娥，尽快止暴制乱及恢复秩序。