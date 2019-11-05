美台首次共同举行网络攻防演练

台湾与美国11月4日首度联合举行为期五天的“大规模网络攻防演练”，研究如何回击来自朝鲜等网络威胁。台湾行政院资安处处长简宏伟指出，台湾政府网络每个月平均有3000万次来自境外的攻击，次数在世界上属于前段班。推估有一半来自中国大陆。

据《联合报》报道，美国将首次与台湾共同举行“大规模网络攻防演练”（Cyber​​ Offensive and Defensive Exercises），昨天（4日）举行开幕仪式，预计有超过10个国家的资安专家将参与，前两天将由美国政府提供针对朝鲜网络威胁的培训和演练，接下来两天则由台湾当局和区域伙伴进行实战网络演习，最后一天则是就学到的经验教训进行讨论。

简宏伟指出，对于整个政府网络，每个月大概被扫描两亿次，之后恶意行为者会发动攻击，攻击平均一个月是3000万次，去年网络攻击成功的件数约有262件，其中属于比较严重的有六件。

他表示，不清楚台湾是不是全球被攻击次数最多的，但应该是在前段班，可以说推估近半来自中国大陆。

据了解，演练主题将模拟朝鲜网络攻击，将复制实际的银行、证交所、期交所等台湾金融资料库与防火墙，作为“红军”模拟攻击的目标；“蓝军”则要侦测进攻路径、进行防守，若目标被“红军”攻下，“蓝军”也要演练如何止血，控制损害范围。