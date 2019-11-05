彭博：习近平对于前往美国签署第一阶段贸易协议持开放态度

消息人士透露，中国正在评估国家主席习近平与美国总统拟议的签署第一阶段贸易协议的美国备选地点。

彭博社5日引述知情人士消息称，中国曾表示如果习近平将前往美国签署协议，希望这将是国事访问的一部分，但即使不是国事访问，仍对习近平前往美国持开放态度。一位不愿透露姓名的中国官员说，尚未做出最终决定。

中国国务院总理李克强周一在曼谷举行的东盟峰会上，与美国代表团会面，其中包括美国国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩和美国商务部长罗斯。

在与李克强会面之前，罗斯在一个商业论坛上说，美国在与中国达成“第一阶段”贸易协议方面已经取得很大进展。美国总统特朗普3日则在白宫告诉记者，一旦贸易协议完成，将在美国某个地点签署。

这些最新言论加之近来的一系列动向，都透露出中美贸易紧张关系缓和的迹象。《环球时报》稍早报道称，中国对会谈取得的进展感到鼓舞，可能暂时不会对美国采取最近经世贸组织批准实施的36亿美元 贸易制裁。

“我们相对接近达成协议，”奥布莱恩周一在曼谷对记者表示，特朗普邀请了习近平在中美双方准备好签署第一阶段贸易协议的情况下前往美国。“我对此抱谨慎乐观态度。”

罗斯周日（3日）在接受彭博社采访时称，对美中本月达成第一阶段贸易协议的前景表示乐观，并称美国公司“很快”就会拿到向华为出售零部件的许可证。

受有关贸易紧张局势缓解的迹象推动，美国股市伴随全球股市涨势再创纪录高位。周一离岸人民币一度涨0.27%，至1美元兑7.0227元人民币，一度突破100日移动均线，为5月以来首次。

罗斯称第一阶段协议“特别复杂”，并表示美国会“确保双方都非常正确、清晰、详细地了解彼此都同意了哪些内容”。在智利取消了本月的亚太经济合作组织(APEC)峰会后，美国的爱荷华州、阿拉斯加州、夏威夷以及中国的几处地点都有可能成为特朗普和习近平的签约地。

“我们状况良好，正在取得良好进展，没有什么天然障碍，”罗斯说。“但是否会滑一小跤，谁也说不好。总有这种可能。”