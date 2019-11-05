广纳意见吸纳第三势力求选票极大化 国民党推共同政见挑战蔡政绩牌

国民党力拼“总统胜选，国会过半”，正草拟党版“2020总统、立委共同政见”，共有10大主轴，其中“0至6岁政府顾”，就以鸿海创办人郭台铭参加总统初选的“0至6岁国家养”政策为蓝本。辅选人士不讳言说，10大共同政见可符合79位立委选将的个别需求，并与韩国瑜的国政白皮书相辅相成，目的在吸纳“郭粉”等第三势力的支持，力求总统、立委及政党选票极大化。

据《中国时报》报道，蔡英文总统连任办公室昨天公布最新竞选影片《关心台湾》，细数小英上任3年多来落实的有感政策，并印制分众海报和贴纸，透过后援会系统张贴到实体通路。发言人阮昭雄表示，从空战到陆战大打政绩牌，就是要大力宣传执政3年有成，以政绩与对手区隔。

担任韩全国竞选总干事的党副主席兼秘书长曾永权，昨召集智库、韩国政顾问团、立院党团及10余位立委参选人讨论党版共同政见。

党版共同政见的10大主轴昨天定调，包括护主权、拼经济、幼儿生养、低薪失业、年金改革、长照保险、教育政策、科技产业、环保空污、国军战力等，日后只作文字修改。每项主轴各有细项，例如“拼经济”就涵括国际经贸、政府财政、农渔产业等广泛面向；“护主权”的重点包括“亲美、友日、和陆”、“坚持一中各表的九二共识”之外，昨天也决定把“反对一国两制”纳入主轴标题，力抗被民进党扣红帽。

辅选人士指出，部分立委参选人，在选区宣传时，纳入“0至6岁国家养”等政策，迭遭自称韩粉者攻击，造成不小困扰，加上韩的国政政见也打算纳入初选对手部分政见，因此决定结合智库、国政团政见及立委意见，推出党版共同政见。

辅选人士说，党版共同政见在战术上，凸显韩国瑜政见的高度、有利立委从中挑重点在选区作个别诉求，也与韩国瑜的国政政策相辅相成，加上广纳其他初选参选人的优点，让总统、立委及政党票都能扩大争取第三势力的支持者。

抢选票小英后援会陆空齐发

国民党除了力推党版共同政见，党内大老也会全面动起来。大陆各区级台商菁英领袖8日晚间在台北国军英雄馆举办挺韩造势大会，出任韩全国后援总会长的国民党荣誉党主席连战特地邀历任党主席、副主席，陪韩国瑜连袂造势。

蔡英文百工百业后援会日前已相继成立，发言人阮昭雄表示，这些后援会将帮忙宣传，像电器产业的政绩分众海报就印制8千份，将透过后援会系统送达到支持者手中，再张贴在实体通路、店面，透过宣传空战、组织陆战并行方式，争取更多选民支持。