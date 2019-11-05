习近平：首届进博会宣布的开放措施已基本落实

据新华社报道，第二届中国国际进口博览会今天（5日）在上海举行，中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。 ​​​​习近平宣布，第二届中国国际进口博览会正式开幕，对远道而来的各位嘉宾表示热烈欢迎。习近平说，本届中国国际进口博览会延续“新时代，共享未来”的主题。我相信，各位朋友都能乘兴而来、满意而归！

习近平说：“去年，我在首届进博会上宣布了中国扩大对外开放的五方面举措，对上海提出了三点进一步开放的要求。一年来，这些开放措施已经基本落实。“

他说，其中，上海自由贸易试验区临港新片区已经正式设立，我们推而广之，还在其他省份新设了六个自由贸易试验区；再就是上海证券交易所设立科创板并试点注册制已经正式实施；长三角区域一体化发展已经作为国家战略正式实施；这两年来，中国的国家战略又迈出新的步伐，粤港澳大湾区战略、京津冀一体化战略、长江经济带战略、黄河流域生态和高质量发展战略、东北振兴战略、西部开发战略，今年又明确了长三角发展的新战略。《外商投资法》将于明年1月1日起实行；全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度已经出台；扩大进口促进消费、进一步降低关税等取得重大进展。去年，我在进博会期间举行的双边活动中同有关国家达成98项合作事项，现在清点一下，其中23项已经办结，47项正在积极推进，28项也在跟进推进。