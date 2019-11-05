三星中国启动裁员三分之一 重点削减手机业务

知情人士表示，三星将在中国裁员三分之一以上，全国 11 个分公司以及办事处最终将合并成 5 个，主要涉及销售和市场部门，手机业务是重灾区。

据腾讯《一线》栏目4日报道，该知情人士透露具体裁员方案目前还无从得知。“其他部门也有，但更多的是手机业务，基本上裁的都是一线销售人员。”更有三星内部人士称，三星认为，介于目前中国市场的严峻形势，只能转换方法，让国代来做。对此，三星官方未予置评。

今年 8 月，市场调研公司 Strategy Analytics 报告显示，受更多中国消费者选择购买国产智能手机的影响，三星电子第二季度在华智能手机市场的份额已不足 1%。今年第二季度，三星智能手机在中国出货总量仅为 70 万部，占据 0.7% 的市场份额。

然而 2013 年，三星还是中国市场第一，占比超过 20%。短短六年，今非昔比。

三星原本的市场被国产手机品牌抢走了。据调研机构 Canalys 报告，今年三季度，华为在国内智能手机市场的份额已经达到 42%，接近年底市场份额 50% 的目标。三星在华颓势两年前已见端倪，只不过华为在海外市场受挫后专攻国内市场的战略加速了这一进程。

今年 10 月，三星关闭了其最后一座在中国生产手机的工厂——广东惠州工厂。这座工厂每个月可以生产约 40 万部手机。三星曾经在华拥有三家手机制造厂，2018 年，天津和深圳两家工厂已经关闭。

三星官方表示，“综合考虑到全球手机市场现况，为提高全球生产运营效率，不得已做出惠州工厂停产的决定。”未来，三星的手机产品生产全面转向印度、越南，在华布局转为高端制造。

2018 年，三星在天津注入新投资，与天津开发区签署了《投资合作协议》。三星电机株式会社投资兴建的汽车用 MLCC 工厂预计 2019 年底建成，未来新增人力需求将达到千余人。

需要指出的是，三星目前在全球市场仍然稳居第一。今年二季度，华为、苹果市占率分属第二、三名。华为和三星均已推出集成了 5G 基带芯片的 5G 版 SoC 芯片，苹果已经收购英特尔的移动基带芯片团队，不过苹果要推出自研基带芯片预计要在 2020 年之后。