习近平：中国说出来的话都是要算数的

中共总书记、中国国家主席习近平在第二届中国国际进口博览会上强调，中国是一个守信的国家，说出来的话都是要算数的。

习近平今早在进博会开幕式上发表主旨演讲时，向与会者盘点首届进博会后中国落实开放市场等承诺的情况。

他说，他在首届进博会上宣布了中国扩大对外开放的五方面举措，对上海提出三点进一步开放的要求，一年来，这些开放措施已经基本落实。

这包括正式成立上海自由贸易试验区临港新片区，在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，正式实施长三角区域一体化发展的国家战略。

习近平也说，《外商投资法》将于明年1月1日起实行；全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度已经出台；扩大进口促进消费、进一步降低关税等取得重大进展。

他清点自己在去年进博会期间举行的双边活动中，同有关国家达成98项合作事项指出，其中23项已经办结，47项正在积极推进，28项也在跟进推进。

习近平说：“我在这里给大家汇报一下第一届进博会以后中国做的事情，也就是说我们是一个守信的国家，我们说出来的话都是要算数的。”

欧洲企业在进博会召开前向中国施压，敦促中国在今年的进博会上不要再停留于口头承诺，要求取得比2018年首届进博会更实际的成果。

欧盟驻华代表团本月1日也警告“确实存在承诺疲劳（ promise fatigue ）的危险”，中国应展现出更大雄心和真正努力，创造公平竞争的环境.

习近平今早在发言时，再度承诺“中国开放的大门只会越开越大”，并表示会继续扩大市场开放、完善开放格局、优化营商环境、深化多双边合作和推进共建“一带一路”。

这些措施包括加快推进海南自由贸易港建设，放宽外资市场准入，继续缩减负面清单等。

习近平说，中共在十九届四中全会上制定了关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定，其中包括很多深化改革、扩大开放的重要举措。

他说：“我们将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。”

（联合早报上海特派员杨丹旭报道）