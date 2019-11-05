财新：10月中国服务业PMI降至一年来最低

财新11月5日公布10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI），录得51.1，与今年2月持平，为2018年11月以来最低，显示服务业经营活动扩张有所放缓。

据财新网报道，此前公布的10月财新中国制造业PMI上升0.3个百分点至51.7，受此带动，10月财新中国综合PMI录得52，微升0.1个百分点，为5月以来最高。

财新中国服务业PMI和综合PMI走势与统计局PMI并不完全一致。中国国家统计局公布的10月服务业商务活动指数低于9月1.6%，为51.4；综合PMI下降1.1%至52。

10月服务业新订单指数降至今年2月以来最低水平。受访服务业企业反映，最近支撑新订单增长的动力主要来自客户需求转强，以及新产品发布。制造业新订单指数则大幅上扬，创下2013年2月以来最高。综合来看，10月综合新订单总量继续扩张，增速维持在9月创下的19个月高点。其中，两大行业新出口订单指数皆有所改善，拉动10月综合新出口订单总量结束了此前连续两个月的下降态势，呈现小幅增长。

尽管订单改善，但10月就业继续承压。制造业企业就业指数在收缩区间内显著回落，服务业就业指数也降至三个月最低，10月综合就业指数再度下滑至荣枯线以下。

10月服务业投入价格指数在扩张区间内小幅下降，但价格涨幅仍较显著。受访厂商反映，成本上升主要与原材料、柴油等燃料和用工涨价有关。制造业投入成本也出现小幅上升。两大行业共同拉动下，10月企业平均投入成本继续上升。

虽然成本加速上升，但服务业收费价格指数在扩张区间内小幅下降，企业仅小幅上调收费价格。在市场竞争压力下，制造业厂商出厂价格则小幅下降。两者综合，10月综合定价小幅上升。

受制造业乐观度创下六个月新高带动，10月企业对未来12个月的生产经营前景信心度改善，但仍处于历史较低水平。其中，受经营活动与新订单增速放缓影响，服务业乐观度则跌至15个月低点。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生认为，主要受制造业带动，10月中国经济总体延续了回暖势头，但企业信心依然疲软，制约了产能的释放，结构性失业和原材料成本上升的问题依然突出，经济企稳的基础仍待夯实。