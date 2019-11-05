中国央行清算总中心与华为战略合作

华为公司透露，中国人民银行党委委员、副行长范一飞一行11月4日下午华为深圳总部调研，中国人民银行清算总中心与华为公司签署战略合作协议，中国人民银行数字货币研究所与华为公司签署了关于金融科技研究的合作备忘录。

据中国证券网报道，当日上午，第二十七届中国国际金融展暨第二十界中国金融发展论坛在深圳会展中心举行。华为展示了基于鲲鹏生态、分布式数据库的核心业务创新方案和基于自研芯片的网络设备，以及基于以上技术推出的中国金融领域信息技术前沿课题的成果。

范一飞参观了华为展区，对华为推出的芯片及数据库所取得的进展表示肯定。

华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙的主题演讲介绍，面向银行、保险、证券的典型业务场景，华为携手客户及合作伙伴基于“鲲鹏+昇腾”处理器以及5G、AI、云等创新技术进行创新。

据介绍，自2008年起，华为启动数据库技术原型研究，打造了全球首款同时支持x86和Kunpeng硬件架构的AI-Native分布式数据库，包括GaussDB OLTP数据库和GaussDB OLAP数据库。

GaussDB OLTP数据库是一款全透明分布式数据库，支持x86和Kunpeng硬件架构，基于创新性数据库内核，提供高并发事务实时处理能力、两地三中心金融级高可用能力和分布式高扩展能力，Oracle常用语法兼容性98%，支持离线或者在线迁移。

GaussDB OLAP是一款具备分析及混合负载能力的分布式数据库，支持x86和Kunpeng硬件架构，支持行存储与列存储，提供PB(Petabyte)级数据分析能力、多模分析能力和实时处理能力，用于数据仓库、数据集市、实时分析、实时决策和混合负载（HTAP）等场景。