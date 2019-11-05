习近平：世界经济应坚持“拉手”而不是“松手”

中共总书记、中国国家主席习近平呼吁共建开放合作和开放创新的世界经济，坚持“拉手”而不是“松手”。

习近平今早在第二届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲时对世界经济提出倡议。他呼吁，应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义，不断削减贸易壁垒。

中美贸易争端持续一年多，外界担忧两大经济体可能存在脱钩风险。两国上月在贸易磋商中取得积极进展，市场情绪得到安抚。不过，由于智利放弃举办亚太经济合作组织（APEC）峰会，中美何时能签署第一阶段贸易协议又添未知。

中美贸易战背景下，美国也发起对中国科技企业，尤其是5G行业领头羊华为的封锁，包括把华为列入“实体清单”，限制美国公司向华为出口。

习近平今早在发言时也指出，各国应该加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，支持企业自主开展技术交流合作，让创新源泉充分涌流。

他呼吁：“为了更好运用知识的创造以造福人类，我们应该共同加强知识产权保护，而不是搞知识封锁，制造甚至扩大科技鸿沟。”

（联合早报上海特派员杨丹旭报道）