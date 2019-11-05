行业协会：中国投资或使东南亚钢铁年产能提高五千万吨

东南亚钢铁协会(South East Asia Iron and Steel Institute，SEAISI)秘书长陈君远(Tan Ah Yong)周一（4日）称，中国钢铁业者在东南亚的投资激增，可能使该地区粗钢产能增加逾5000万吨每年。

据路透社报道，即将离任的陈君远在致SEAISI会员的告别信中写道称，过去两三年，中国在东南亚的大型钢铁项目投资计划激增，尤其是在印尼、马来西亚和菲律宾。

陈君远写道，“中国在东盟国家的钢铁投资已有一段时间，但直到最近还主要为小型企业，而且项目规模相对不大”，“展望未来，东盟的钢铁产业将迎来一段兴奋与挑战并存的时期。”

但陈君远称，中美贸易战持续、围绕英国退欧的不确定性以及全球经济增长预计将放缓，可能限制东南亚的钢铁消费增长。

他的这封信刊登在周一出版的协会月刊上。

据菲律宾当地媒体，中资企业攀华集团(Panhua Group)计划在东米萨米斯省(Misamis Oriental)兴建一座综合性钢厂。

据钢铁协会预计，明年东南亚钢铁需求将增长5.6%，快于今年预估增速3.1%，因基础设施项目提供支持。

相比之下，中国明年的钢铁需求增速料减缓至1%，低于今年的预估增速7.8%。