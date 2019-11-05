行业协会：中国投资或使东南亚钢铁年产能提高五千万吨

发布 / 2019年11月5日 11:53 AM

档案照，图为2004年1月6日，一名配备有遥控器的工人在宝山钢铁股份有限公司将钢卷装载到拖车上。（彭博社）

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东南亚钢铁协会(South East Asia Iron and Steel Institute，SEAISI)秘书长陈君远(Tan Ah Yong)周一（4日）称，中国钢铁业者在东南亚的投资激增，可能使该地区粗钢产能增加逾5000万吨每年。

据路透社报道，即将离任的陈君远在致SEAISI会员的告别信中写道称，过去两三年，中国在东南亚的大型钢铁项目投资计划激增，尤其是在印尼、马来西亚和菲律宾。

陈君远写道，“中国在东盟国家的钢铁投资已有一段时间，但直到最近还主要为小型企业，而且项目规模相对不大”，“展望未来，东盟的钢铁产业将迎来一段兴奋与挑战并存的时期。”

但陈君远称，中美贸易战持续、围绕英国退欧的不确定性以及全球经济增长预计将放缓，可能限制东南亚的钢铁消费增长。

他的这封信刊登在周一出版的协会月刊上。

据菲律宾当地媒体，中资企业攀华集团(Panhua Group)计划在东米萨米斯省(Misamis Oriental)兴建一座综合性钢厂。

据钢铁协会预计，明年东南亚钢铁需求将增长5.6%，快于今年预估增速3.1%，因基础设施项目提供支持。

相比之下，中国明年的钢铁需求增速料减缓至1%，低于今年的预估增速7.8%。

 

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