中国拟进行15年来首次欧元债发行

中国确定了其15年来首次发行的欧元计价债券的初始价格指引。

据彭博社报道，因未获对媒体发言授权而要求匿名的知情人士说，中国要发行的债券分为三种期限：7年、12年和20年。初步价格指引为：

7年期债券：掉期利率中间价加45-50个基点；12年期债券：加60-65个基点；20年期债券：加75-80个基点。

彭博数据显示，中国上次发行欧元计价债券还是2004年。欧元借贷利率如今已降至低位。根据彭博巴克莱指数，投资级欧元债的平均收益率目前低于0.5%，接近8月末创下的历史低点0.23%。

“发行欧元债能让财政部的资金来源和投资者基础多样化，这或许是在中美贸易局势持续紧张背景下的一种审慎策略，”新加坡银行固收研究主管Todd Schubert称。

中国拟发行债券，正值与美国的贸易紧张局势显示出缓和迹象之际。据英国《金融时报》报道，美国正在考虑取消部分对华加征关税。中国正在评估国家主席习近平将愿意前往、与美国总统会晤并签署第一阶段贸易协议的美国备选地点。

中国财政部据悉还计划于11月下旬发行离岸美元债。这将标志着中国2017年以来第三次发行美元主权债；之前，这种债券的发行曾暂停13年。

中国已委任中国银行、交通银行、中金公司、美银证券、花旗集团、 德国商业银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰控股、法国兴业银行、渣打和瑞银担任其欧元债发行交易的联席牵头经办人和账簿管理人。