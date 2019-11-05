消息人士：港府内部曾思考特赦反修例被捕人士可行性

消息人士透露，港府内部曾经思考过引用《基本法》，特赦反修订《逃犯条例》活动中被捕人士的可行性，但必须要先完成整个司法程序，也不能事前作表态，以免影响司法独立。

据香港电台今天（5日）报道，消息人士称，如果行使特赦权，也不能一刀切，要逐一审视每个已判决的个案，也不能单凭特首个人想法决定特赦谁，而是要有划一和客观的执行标准，例如基于独立调查委员会的建议，或宗教领袖等人士提出的呼吁。

港大法律学院教授、名誉资深大律师陈文敏认为，法律有赋予特首、律政司及警务处处长，用不同方法，达致广义特赦的效果，包括停止起诉和调查。陈文敏举例，在处理发生在1998年的胡仙案时，律政司司长曾以公众利益为由停止起诉，广义上也可达致特赦的效果，以往也曾试过不起诉污点证人。在回归前，包括1977年的警廉冲突、1980年取消抵叠政策等，都是透过设定一个时间，警方不执行拘捕权。

不过，行政会议成员兼资深大律师汤家骅强调，不检控违法者，违反法治精神，重申律政司有检控权，任何人包括特首都不能干涉。汤家骅也认为，需要在尊重法治的原则下行使特赦权，如果要抚平社会伤痕，可以透过和解委员会的方式处理。

就行使特赦权可行性的问题，特首办回复香港电台查询时说，《基本法》有赋予行政长官赦免或减轻刑事罪犯刑罚的职权。特首也清楚表明，不希望发放违法人士会获赦免的错误信息。

香港律政司回应时说，一直就目前的情况，针对不同的政策和措施进行法律研究，向政府相关部门提供法律意见。《基本法》赋予行政长官行使的赦免或减轻刑事罪犯刑罚的职权，只可在定罪后才能行使。