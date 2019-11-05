马克龙访华:法国想留住大熊猫

法国租借中国的两头大熊猫10年租期快到了。它们在法国生的宝宝明年断奶后也将被送回中国。法国能否留住大熊猫，将在马克龙本次访华定下来。法新社说，与大熊猫在法国的明星待遇相比，马克龙去年送给习近平的那匹马在中国默默无闻…

据法新社发自上海的报道， 11月4日随马克龙到达上海的法国博瓦尔动物园园长德洛尔（Rodolphe Delord）对留住大熊猫抱有信心。他向记者们表示，目前情况向好，没有留不住大熊猫的理由，因为“现在法中关系很好”。他告诉媒体，总统马克龙已经答应这次访问中国期间，会与中国领导人讨论这件事。马克龙的夫人布里吉特也很可能跟中方谈留住大熊猫的事情。

2012年法国迎来两头大熊猫：圆仔和欢欢。租借它们的谈判是在北京的熊猫外交框架下进行的，历经法国两任总统希拉克与萨科齐。法国中部的博瓦尔动物园有了大熊猫后，客流量暴增，停车场不够用，从两个增加到八个。动物园门票年收入从60万欧元增加到160万欧元 。

2017年，“欢欢”诞下双胞胎，不幸只有一头存活，然后被中法双方命名为“圆梦”，由法国总统马克龙夫人布里吉特担任“干妈”。尽管圆梦被马克龙视为“家庭成员”，但它断奶后，明年还是将被遣返中国。

这次法国总统马克龙要向中方要求将圆梦的父母圆仔和欢欢留下来。法国博瓦尔动物园表示，一切迹象表明，欢欢可以再次怀孕了。

北京已将数十头大熊猫租借给世界23个动物园，这些大熊猫肩负着北京的熊猫外交任务。

大熊猫在2016年被世界自然保护联盟UICN从濒临灭种的清单中拿下来。中国目前有2500头大熊猫，其中2000头野生，仍然属于弱势群体。