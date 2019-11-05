香港10月IHS Markit PMI跌至39.3

市场分析公司IHS Markit公布，经季节调整后的香港采购经理指数（PMI）在10月份由9月份的41.5跌至39.3，显示私营经济的景气度下滑至2008年11月以来最低。

据香港《明报》今天（5日）报道，香港私营经济于第四季初仍深陷低迷。 10月份业务活动量与新增销售额皆进一步萎缩，而来自中国大陆的需求更创该项调查以来的最大跌幅。政治动荡持续、贸易环境转差，企业的经营信心备受打击，悲观情绪也越见升温。

另一方面，企业大幅削减采购活动和投入品库存，跌速也加快至历来最高。此外，成本压力虽在月内增加，但企业却进一步调减产出价格。

私营经济的业务活动量不但于10月份进一步萎缩，更创下该项调查21年多以来的最高跌速。资料显示，与示威相关的骚乱继续打击经济活动，其中以零售业与旅游业最受波及。

在政治动荡、贸谈紧张的环境下，企业的整体销情于第四季初继续减弱。来自中国大陆的新订单量以史无前例的跌速下滑，导致新增业务量创2009 年1月以来的最高跌速，因而让积压工作量进一步减少，而且幅度明显加快。

衡量企业情绪的经营预期指数跌至历史新低，反映持续恶化的营商环境进一步动摇经营信心。调查数据显示，更多受访业者相信，未来一年的业务活动量将会下跌。企业仍然忧虑，香港本土示威活动和中美贸谈僵局对业务活动量造成影响。

此外，当地企业于10月份进一步削减采购活动和投入品的库存量，两者皆呈1998年7月调查开展以来的最大收缩率，显示企业的悲观情绪日益升温。同时，供应商因投入品需求缩减而缩短了交货时间，但幅度轻微。不过，有业者指出，与示威相关的路障阻塞对履行付货造成延误。

IHS Markit 首席经济师 Bernard Aw 发表评论称，最新 PMI 调查展现了一个日益严峻的经济困境，反映香港私营企业于 10 月份仍然深陷20年以来最严重的经济低迷中。此外，由于忧虑示威活动和全球贸易环境恶化对经济活动的影响，企业的经营信心跌至七年半新低。