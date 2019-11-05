亲民党：不能害王金平被国民党开除

亲民党发言人张硕文今表示，亲民党跟国民党立委、前立法院长王金平是好朋友，王好久以前就被扣上分裂国民党的帽子，亲民党若和王太多暧昧，会害王被开除党籍，让立委资格可能马上被无效。门票不给王很可惜，但王也很清楚目前的状况。

据《自由时报》报道，对于宋楚瑜是否参选总统，张硕文今表示，宋目前就是八成会参选，但毕竟是国家大事，选举不是在办家家酒，宋要做很多准备，向党内、外前辈征询意见，请再给宋一周的时间。

张硕文也重申，宋楚瑜出来参选绝对不是当母鸡带亲民党小鸡，如果是这样的方式，宋就不会参选，这几天有些不同政党人士批评说宋出来参选就是出来扯国民党后腿，“非常好笑”，代表这些人已经对他们政党所提名的候选人产生很大的怀疑跟动摇。

张硕文也指出，国民党自己对自己的总统候选人太没有信心，也不知道国民党支持者焦虑的现况要怎么办，不能把这样焦虑现况，把宋楚瑜跟王金平当出口。

张硕文说，亲民党跟王金平是好久的朋友，从一开始就说要合作的对象，一定是看优点，而不是去批评，一定是多体谅，如果亲民党现在跟王太多暧昧，会导致王可能被开除党籍，立委资格马上可能会被无效，王从好久以前就被扣上分裂国民党的帽子，“我们更不能去害他”。

但若亲民党不给王金平总统参选门票，王参选总统将会梦碎，张硕文坦言，这很可惜，但王金平前几天就在质询时做告别立院的演说，很清楚目前的状况。